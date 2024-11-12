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Экоактивист: Квоты на китобойный промысел увеличены

Экоактивист: Квоты на китобойный промысел увеличены Квоты на китобойный промысел в мире увеличены.
COP29
12 ноября 2024 г. 13:55
Экоактивист: Квоты на китобойный промысел увеличены

Квоты на китобойный промысел в мире увеличены.

Как сообщает Report, об этом заявил экоактивист Максель Хольм журналистам на полях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая проходит в Баку с 11 по 22 ноября.

"Мы пришли на это мероприятие, чтобы рассказать об истреблении китов и акул, и попытаться что-то изменить. Мы хотим призвать к действиям в этом направлении, поскольку нас тревожат многие негативные явления, сопутствующие этой проблеме. Например, рост масштабов китобойного промысла", - подчеркнул он.

По словам гостя, в современном мире есть несколько стран, где ведется вылов китов в коммерческих целях. "Одна из них - Норвегия. Мы здесь, чтобы добиться изменений и донести эту информацию до широкой общественности. Люди, участвующие в этом мероприятии, должны знать, что квоты на китобойный промысел были увеличены," - добавил он.

Сегодня экоактивисты из Швейцарии, Канады и Великобритании организовали акцию протеста на COP29 против глубоководной добычи и китобойного промысла. Мероприятие прошло в Зеленой зоне COP-29 по инициативе FINS при поддержке международных организаций, активистов, фотографов и экспертов из разных стран. Участники выразили глубокую обеспокоенность планами правительства Норвегии по освоению природных ресурсов в морских акваториях страны, где местные добывающие компании уже получили лицензии на глубоководную добычу.

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Версия на азербайджанском языке Ekofəal: "Balina ovu ilə bağlı kvotalar artırılıb"

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