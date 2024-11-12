Экоактивист из Гваделупы: Важно привлечь внимание к проблемам народов, страдающих от колониализма

Несмотря на обилие минеральных ресурсов и природных источников энергии в Гваделупе, возобновляемая энергия остается недоступной.

Несмотря на обилие минеральных ресурсов и природных источников энергии в Гваделупе, возобновляемая энергия остается недоступной.

Как сообщает Report, об этом заявил экоактивист из Гваделупы Хосе Мартин на акции против колониализма на COP29.

Он отметил, что в его стране, которая обладает большими запасами ветровой, солнечной и другой альтернативной энергии, по-прежнему используется нефть и газ, поставляемые из Европы.

"Импортируемое ископаемое топливо наносит значительный вред нашей экономике и экологии. Поэтому через акцию мы хотим привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваемся мы и другие народы, страдающие от колониализма", - сказал экоактивист.