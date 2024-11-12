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Экоактивист из Гваделупы: Важно привлечь внимание к проблемам народов, страдающих от колониализма

Экоактивист из Гваделупы: Важно привлечь внимание к проблемам народов, страдающих от колониализма Несмотря на обилие минеральных ресурсов и природных источников энергии в Гваделупе, возобновляемая энергия остается недоступной.
COP29
12 ноября 2024 г. 16:28
Экоактивист из Гваделупы: Важно привлечь внимание к проблемам народов, страдающих от колониализма

Несмотря на обилие минеральных ресурсов и природных источников энергии в Гваделупе, возобновляемая энергия остается недоступной.

Как сообщает Report, об этом заявил экоактивист из Гваделупы Хосе Мартин на акции против колониализма на COP29.

Он отметил, что в его стране, которая обладает большими запасами ветровой, солнечной и другой альтернативной энергии, по-прежнему используется нефть и газ, поставляемые из Европы.

"Импортируемое ископаемое топливо наносит значительный вред нашей экономике и экологии. Поэтому через акцию мы хотим привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваемся мы и другие народы, страдающие от колониализма", - сказал экоактивист.

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Версия на английском языке Guadeloupean eco-activist seeks to draw attention to problems faced by peoples suffering from colonialism
Версия на азербайджанском языке Qvadelupalı ekofəal: Kolonializmdən əziyyət çəkən xalqların üzləşdiyi problemlərə diqqət çəkmək istəyirik

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