Египетский министр: Южные страны получают лишь 15% "зеленых инвестиций"

Южные страны, в которых проживает 65% мирового населения, получают лишь 15% инвестиций, выделенных на развитие "зеленой энергии".

Южные страны, в которых проживает 65% мирового населения, получают лишь 15% инвестиций, выделенных на развитие "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом заявила министр международного сотрудничества Египта Рания Аль-Машат на Инвестфоруме по энергетическому переходу в Центральной Азии в рамках COP29 в Баку.

По ее словам, объем прогнозируемых инвестиций в возобновляемую энергию в мире достигает 6,6 трлн долларов США. Однако из-за нехватки инвестиций и отсутствия международной поддержки некоторые регионы рискуют остаться в стороне.

"Значит, южным странам придется бороться, чтобы привлечь необходимый объем инвестиций для эффективного энергетического перехода. Ежегодные инвестиции должны достичь примерно 1 трлн долларов США, то есть вырасти в восемь раз, чтобы развивающиеся страны и растущие экономики могли осуществить переход к технологиям "чистой энергии", - сказала она.