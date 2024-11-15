О нас

Египетский министр: Южные страны получают лишь 15% "зеленых инвестиций"

Египетский министр: Южные страны получают лишь 15% "зеленых инвестиций" Южные страны, в которых проживает 65% мирового населения, получают лишь 15% инвестиций, выделенных на развитие "зеленой энергии".
COP29
15 ноября 2024 г. 16:21
Египетский министр: Южные страны получают лишь 15% зеленых инвестиций

Южные страны, в которых проживает 65% мирового населения, получают лишь 15% инвестиций, выделенных на развитие "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом заявила министр международного сотрудничества Египта Рания Аль-Машат на Инвестфоруме по энергетическому переходу в Центральной Азии в рамках COP29 в Баку.

По ее словам, объем прогнозируемых инвестиций в возобновляемую энергию в мире достигает 6,6 трлн долларов США. Однако из-за нехватки инвестиций и отсутствия международной поддержки некоторые регионы рискуют остаться в стороне.

"Значит, южным странам придется бороться, чтобы привлечь необходимый объем инвестиций для эффективного энергетического перехода. Ежегодные инвестиции должны достичь примерно 1 трлн долларов США, то есть вырасти в восемь раз, чтобы развивающиеся страны и растущие экономики могли осуществить переход к технологиям "чистой энергии", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Egyptian minister: Southern countries get only 15% of green investments
Версия на азербайджанском языке Misirli nazir: "Yaşıl investisiya”ların 15 %-i cənubda yerləşən ölkələrin payına düşür"

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi