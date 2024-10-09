Егана Гаджиева: Сектор НПО представляет концепцию решения проблем в рамках COP29

Сектор неправительственных организаций Азербайджана представляет концепцию формирования индексов на региональном и глобальном уровнях и решения проблем в рамках COP29.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель Института молодых демократов Егана Гаджиева на информационной сессии для азербайджанских НПО по Зеленой зоне на COP29, организованной Агентством государственной поддержки НПО совместно с Азербайджанской операционной компанией COP29.

По ее словам, осуществляемая деятельность имеет важное значение в контексте борьбы с глобальными климатическими изменениями.

"Региональные и глобальные игроки поддерживают новый подход Азербайджана к вопросу изменения климата. Сформированный азербайджанскими НПО мозговой центр работает над тем, что мы можем предложить в контексте изменения климата на планете", - сказала Е.Гаджиева.