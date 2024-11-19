Бразильское издание: Баку собрался и продемонстрировал все свое гостеприимство на COP29

Страна-хозяйка Конференции сторон Рамочной конвенции по изменению климата COP должна обеспечить теплый прием. Это и было продемонстрировано в Баку, где проходит COP29.

Страна-хозяйка Конференции сторон Рамочной конвенции по изменению климата COP должна обеспечить теплый прием. Это и было продемонстрировано в Баку, где проходит COP29.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье бразильской газеты Valor.

"В Баку проживает около 2,5 миллионов жителей. Мало кто говорит по-английски, а азербайджанский язык мало кому знаком. Но с теплотой, жестами и добротой жители приветствуют 40 000 участников COP29 и помогают, чем могут. На стадионе Баку, где проходит конференция, большое количество молодых волонтеров говорит по-английски, указывают путь световыми жезлами, похожими на световые мечи из "Звездных войн" и всегда улыбаются. Это заставляет участников чувствовать себя как дома", - пишет автор.

Гостиничная инфраструктура Баку на 25 000 мест была полностью заполнена. Для глав государств и правительств (приехало 80) были зарезервированы восемь элитных отелей.

"Они выполнили домашнюю работу: наняли консультантов, оценили масштаб задачи и быстро подготовились, так как знали, что до конференции остается менее 12 месяцев. Вывод - что в любой пиковый момент число гостей не превысит 23 000 человек", - пишет автор со ссылкой на Мануэля Монтенегро, посла Бразилии в Азербайджане, который поделился своими мыслями о подготовке Азербайджана к климатической конференции.

Как указано в материале, до начала мероприятия была проведена кампания по информированию о важности COP внутри государственных учреждений, чтобы мотивировать госслужащих и повысить осведомленность населения.

"Здесь есть традиция по подготовке кадров к крупным мероприятиям. Здесь уже проводились Европейские игры, каждый год проходят гонки Формулы-1, но мероприятия такого масштаба еще не было", - продолжает посол. На проспектах выделили полосу исключительно для использования транспорта COP, чтобы делегаты, журналисты, экологи, представители коренных народов, студенты и ученые могли избежать пробок. Импортировали автобусы, организовали структуру официального мероприятия. Одним словом, подготовились", - говорит Монтенегро.