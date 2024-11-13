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ECLF: Необходим переход от традиционных инженерных решений к природным подходам

ECLF: Необходим переход от традиционных инженерных решений к природным подходам Необходим переход от традиционных инженерных решений к природным подходам для смягчения последствий изменения климата, обеспечения биоразнообразия.
COP29
13 ноября 2024 г. 17:09
ECLF: Необходим переход от традиционных инженерных решений к природным подходам

Необходим переход от традиционных инженерных решений к природным подходам для смягчения последствий изменения климата, обеспечения биоразнообразия.

Как сообщает Report, об этом сказал главный консультант и учредительный директор Партнерства по экологическому и климатическому лидерству (ECLF) Пол Саймонс на мероприятии "Развитие климатической и экологической устойчивости через природные решения" в рамках COP29.

"Экосистемы, такие как леса, болота и мангры, обеспечивают природную устойчивость, поглощая углерод, регулируя водные потоки и защищая от экстремальных погодных явлений", - отметил он.

Саймонс подчеркнул, что интеграция природных решений в национальную климатическую политику и повестку развития проложит путь к более устойчивому будущему: "Этот подход может внести значительный вклад в сокращение выбросов и адаптацию к изменению климата. Для принятия этих решений необходимы надежные финансовые обязательства, нормативные рамки и участие общества".

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Версия на азербайджанском языке ECLF: Ənənəvi mühəndislik həllərindən təbiətə əsaslanan yanaşmalara keçid vacibdir

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