ECLF: Необходим переход от традиционных инженерных решений к природным подходам

Необходим переход от традиционных инженерных решений к природным подходам для смягчения последствий изменения климата, обеспечения биоразнообразия.

Необходим переход от традиционных инженерных решений к природным подходам для смягчения последствий изменения климата, обеспечения биоразнообразия.

Как сообщает Report, об этом сказал главный консультант и учредительный директор Партнерства по экологическому и климатическому лидерству (ECLF) Пол Саймонс на мероприятии "Развитие климатической и экологической устойчивости через природные решения" в рамках COP29.

"Экосистемы, такие как леса, болота и мангры, обеспечивают природную устойчивость, поглощая углерод, регулируя водные потоки и защищая от экстремальных погодных явлений", - отметил он.

Саймонс подчеркнул, что интеграция природных решений в национальную климатическую политику и повестку развития проложит путь к более устойчивому будущему: "Этот подход может внести значительный вклад в сокращение выбросов и адаптацию к изменению климата. Для принятия этих решений необходимы надежные финансовые обязательства, нормативные рамки и участие общества".