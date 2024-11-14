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ECF: Призываем включить езду на велосипеде в национально определяемые вклады стран

ECF: Призываем включить езду на велосипеде в национально определяемые вклады стран Европейская федерации велосипедистов (ECF), являющаяся аккредитованной в качестве неправительственной организации - наблюдателя при ООН, призвала стороны Рамочной конвенции по изменению климата включить поддержку ходьбу пешком и езду на велосипеде в наци
COP29
14 ноября 2024 г. 16:42
ECF: Призываем включить езду на велосипеде в национально определяемые вклады стран

Европейская федерации велосипедистов (ECF), являющаяся аккредитованной в качестве неправительственной организации - наблюдателя при ООН, призвала стороны Рамочной конвенции по изменению климата включить поддержку ходьбу пешком и езду на велосипеде в национально определяемые вклады (NDC), чтобы ускорить достижение климатических целей и улучшить здоровье граждан.

Об этом Report сообщает со ссылкой ECF.

Европейская федерация велосипедистов вновь примет активное участие в COP29 в качестве наблюдателя, а также выступит в роли основной стороны Партнерства по активным путешествиям и здоровью (PATH) и Партнерства по устойчивому низкоуглеродному транспорту (SLOCAT). На COP29 организацию представят генеральный директор Джилл Уоррен и директор по работе с сетями Фросо Кристофидес.

Эксперты подчеркивают, что возможность безопасно ходить пешком и ездить на велосипеде, а также доступ к общественному транспорту могут сократить транспортные выбросы вдвое к 2030 году. Это один из наиболее эффективных и быстрых способов достижения целей Парижского соглашения.

Однако исследование PATH показало, что меры по поддержке ходьбы и езды на велосипеде все еще недооценены в национальных климатических планах, несмотря на наличие соответствующих политик в двух третях стран.

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Версия на азербайджанском языке ECF: Ölkələrin milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələrinə velosiped sürmənin daxil edilməsinə çağırırıq
Версия на английском языке ECF calls to include cycling in Nationally Determined Contributions

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