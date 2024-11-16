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ECA призвала клубы активнее работать над решением климатических проблем

ECA призвала клубы активнее работать над решением климатических проблем 17:18
COP29
16 ноября 2024 г. 17:58
ECA призвала клубы активнее работать над решением климатических проблем

Ассоциация европейских клубов (ECA) призывает футбольные клубы усерднее работать над сокращением выбросов углекислого газа и решением климатических проблем.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела устойчивого развития ECA Гая Претнер на организованной футбольным клубом "Карабах" встрече с командами, которые войдут в совместный альянс по борьбе с изменение климата в рамках СОР29.

Она отметила, что сфера устойчивого развития в последние годы развивается быстрыми темпами, что создает дефицит кадров в данной сфере.

"Главный приоритет - понять потребности клубов. Мы пытаемся понять ключевые моменты, тесно взаимодействуя с ними, особенно с рабочими группами. Важно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, а затем разработать план и стратегию для решения наиболее важных вопросов", - отметила она.

Претнер подчеркнула, что выбросы углекислого газа членами ECA в объеме около 1 100 тонн в год незначительны в мире футбола, однако помогая 10 клубам сократить выбросы на 5%, ассоциация сможет добиться более высоких результатов.

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Версия на азербайджанском языке ECA rəsmisi: "Klubları öz karbon izləri və iqlim gündəmləri üzərində daha çox işləməyə təşviq edirik"

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