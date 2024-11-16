ECA призвала клубы активнее работать над решением климатических проблем

17:18

Ассоциация европейских клубов (ECA) призывает футбольные клубы усерднее работать над сокращением выбросов углекислого газа и решением климатических проблем.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела устойчивого развития ECA Гая Претнер на организованной футбольным клубом "Карабах" встрече с командами, которые войдут в совместный альянс по борьбе с изменение климата в рамках СОР29.

Она отметила, что сфера устойчивого развития в последние годы развивается быстрыми темпами, что создает дефицит кадров в данной сфере.

"Главный приоритет - понять потребности клубов. Мы пытаемся понять ключевые моменты, тесно взаимодействуя с ними, особенно с рабочими группами. Важно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, а затем разработать план и стратегию для решения наиболее важных вопросов", - отметила она.

Претнер подчеркнула, что выбросы углекислого газа членами ECA в объеме около 1 100 тонн в год незначительны в мире футбола, однако помогая 10 клубам сократить выбросы на 5%, ассоциация сможет добиться более высоких результатов.