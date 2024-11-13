ЕБРР: Поддержка крупномасштабных проектов в области ядерной энергетики не соответствует нашей политике

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), будучи банком, ориентированным на частный сектор, редко поддерживает крупномасштабные проекты в области ядерной энергетики.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), будучи банком, ориентированным на частный сектор, редко поддерживает крупномасштабные проекты в области ядерной энергетики.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент ЕБРР по политике и партнерству Марк Бауман на мероприятии "Финансирование низкоуглеродных технологий, включая ядерную энергетику" в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Он отметил, что такие проекты обычно являются крупномасштабными проектами, финансируемыми государством, и поэтому не соответствуют бизнес-модели ЕБРР.

"Однако мы очень внимательно следим за происходящим в ядерном секторе в контексте новых технологий. Мы стараемся не отставать в отслеживании этих разработок. Конечно, если проекты будут представлены на этапе финансирования, они все равно будут представлены совету директоров для обсуждения", - сказал Бауман.