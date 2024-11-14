ЕБРР: Более половины наших инвестиций направляются в зеленую экономику

13:57

Более 50% инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) направляются в зеленую энергетику.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент ЕБРР по политике и партнерству Марк Боуман на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29 в Баку.

"Все операции ЕБРР были реорганизованы в соответствии с целями Парижского соглашения. ЕБРР - эта структура, ориентированное на частный сектор, у нас очень специфическая бизнес-модель. Мы помогаем нашим клиентам интегрировать устойчивость в рамки управления через финансирование, техническую поддержку и программы по наращиванию потенциала. Наша цель заключается в поддержке операций наших клиентов для сокращения выбросов, обеспечения климатической устойчивости и адаптации к низкоуглеродному миру. Это важный элемент для конкурентоспособности наших клиентов", - отметил он.