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Джозеф Митика Мвенда: Африканский континент нуждается в поддержке в борьбе с климатическим кризисом

Джозеф Митика Мвенда: Африканский континент нуждается в поддержке в борьбе с климатическим кризисом В Африке часто случаются наводнения и засухи, и для спасения народов от катастрофических последствий изменения климата, континент нуждается в финансовой поддержке.
COP29
13 ноября 2024 г. 12:57
Джозеф Митика Мвенда: Африканский континент нуждается в поддержке в борьбе с климатическим кризисом

В Африке часто случаются наводнения и засухи, и для спасения народов от катастрофических последствий изменения климата, континент нуждается в финансовой поддержке.

Как сообщает Report, об этом журналистам в кулуарах COP29 заявил исполнительный директор Панафриканского альянса за справедливость в области изменения климата Джозеф Митика Мвенда.

Он выразил надежду, что результаты COP29 будут учитывать реалии жизни людей, находящихся на передовой борьбы с климатическим кризисом, особенно жителей Африки, которые сильнее всего страдают от его последствий.

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Версия на английском языке Joseph Mithika Mwenda: African continent needs support in fighting climate crisis

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