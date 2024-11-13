Джозеф Митика Мвенда: Африканский континент нуждается в поддержке в борьбе с климатическим кризисом

В Африке часто случаются наводнения и засухи, и для спасения народов от катастрофических последствий изменения климата, континент нуждается в финансовой поддержке.

В Африке часто случаются наводнения и засухи, и для спасения народов от катастрофических последствий изменения климата, континент нуждается в финансовой поддержке.

Как сообщает Report, об этом журналистам в кулуарах COP29 заявил исполнительный директор Панафриканского альянса за справедливость в области изменения климата Джозеф Митика Мвенда.

Он выразил надежду, что результаты COP29 будут учитывать реалии жизни людей, находящихся на передовой борьбы с климатическим кризисом, особенно жителей Африки, которые сильнее всего страдают от его последствий.