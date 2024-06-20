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Джоомарт Оторбаев: Для успеха COP29 необходимо наладить сотрудничество с развитыми странами

Джоомарт Оторбаев: Для успеха COP29 необходимо наладить сотрудничество с развитыми странами Для успеха COP29 необходимо наладить сотрудничество со странами, которые достигли большого успеха в технологическом развитии.
COP29
20 июня 2024 г. 10:32
Джоомарт Оторбаев: Для успеха COP29 необходимо наладить сотрудничество с развитыми странами

Для успеха COP29 необходимо наладить сотрудничество со странами, которые достигли большого успеха в технологическом развитии.

Как сообщает Report, об заявил экс-премьер Кыргызстана Джоомарт Оторбаев, выступая на встрече высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Баку.

По его словам, одной из самых развитых стран в области технологического развития является Китай.

"Приоритетом Азербайджана является не энергетический рынок, а наука и инновации. Было бы целесообразным привлечь множество гостей из Китая к участию в COP29", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Comart Otorbayev: COP29-un uğur əldə etməsi üçün inkişaf etmiş ölkələrlə əməkdaşlıq əlaqələri qurulmalıdır
Версия на английском языке Kyrgyzstan's ex-PM: Cooperation with developed nations key to COP29 success

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