Джоомарт Оторбаев: Для успеха COP29 необходимо наладить сотрудничество с развитыми странами

Для успеха COP29 необходимо наладить сотрудничество со странами, которые достигли большого успеха в технологическом развитии.

Для успеха COP29 необходимо наладить сотрудничество со странами, которые достигли большого успеха в технологическом развитии.

Как сообщает Report, об заявил экс-премьер Кыргызстана Джоомарт Оторбаев, выступая на встрече высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Баку.

По его словам, одной из самых развитых стран в области технологического развития является Китай.

"Приоритетом Азербайджана является не энергетический рынок, а наука и инновации. Было бы целесообразным привлечь множество гостей из Китая к участию в COP29", - сказал он.