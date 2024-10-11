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Джон Салонг: Ускорение действий по адаптации критически важно для уязвимых стран

Джон Салонг: Ускорение действий по адаптации критически важно для уязвимых стран Ускорение действий по адаптации является критически важным шагом для наиболее уязвимых стран, в частности малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран.
COP29
11 октября 2024 г. 10:51
Джон Салонг: Ускорение действий по адаптации критически важно для уязвимых стран

Ускорение действий по адаптации критически важно для наиболее уязвимых перед лицом климатических изменений стран, в частности для малых островных государств и наименее развитых стран.

Как передает Report, об этом сказал министр климатических изменений и адаптации Вануату Джон Салонг на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

По его словам, мировое сообщество находится "на краю пропасти", что делает адаптацию к новым реалиям еще более важным.

"Один шаг вперед без адекватной финансовой адаптации влечет за собой необратимые климатические потери и ущерб для наших стран. Речь идет о средствах к существованию, культурной самобытности и, по сути, самой нашей жизни", - сказал он.

Салонг поблагодарил Азербайджан за активную работу в рамках своего председательства на COP29, и призвал стороны к расширению климатического финансирования.

"Я обращаюсь к вам с призывом сосредоточиться на решениях и преодолеть пропасть между обязательствами и реальными действиями. Настало время провести реформы в наших странах, которые позволят добиться более эффективного прогресса в области финансирования адаптации", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Con Salonq: Uyğunlaşma fəaliyyətinin sürətləndirilməsi həssas ölkələr üçün vacibdir
Версия на английском языке John Salong: Accelerating adaptation action critical for vulnerable countries

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