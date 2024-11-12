Джон Подеста: США ожидают эффективных результатов от COP29

Советник президента США по климатическим вопросам Джон Подеста на COP29 отметил успехи США в сокращении выбросов углекислого газа, достигнутые за последние четыре года, и выразил надежду на укрепление усилий по климатическому регулированию в будущем.

Советник президента США по климатическим вопросам Джон Подеста на COP29 отметил успехи США в сокращении выбросов углекислого газа, достигнутые за последние четыре года, и выразил надежду на укрепление усилий по климатическому регулированию в будущем.

Как сообщает Report, Подеста подчеркнул, что, несмотря на прошедшие на прошлой неделе президентские выборы, американская делегация находится на COP29, чтобы обсуждать пути борьбы с изменением климата.

"США рассчитывают на эффективные результаты от COP29 в ближайшие недели", - сказал он.

Подеста также отметил достижения США в экологически чистой энергетике. "В 2023 году США произвели 36 ГВт зеленой энергии, которой достаточно для электроснабжения более 20 млн домов", - добавил он.