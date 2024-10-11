Джон Подеста: Необходимо усиление поддержки наименее развитых стран в адаптации

2024 год определен климатическим кризисом, который сопровождается разрушениями по всему миру. Поэтому необходимы срочные шаги для снижения выбросов, усиление ответа на климатические катастрофы и повышение устойчивости к будущим экстремальным погодным явле

2024 год определен климатическим кризисом, который сопровождается разрушениями по всему миру. Поэтому необходимы срочные шаги для снижения выбросов, усиление ответа на климатические катастрофы и повышение устойчивости к будущим экстремальным погодным явлениям.

Как передает Report, об этом заявил старший советник президента США по международной политике в области климата Джон Подеста на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

"Это включает, конечно, поддержку наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств в управлении этим кризисом и адаптации к нему. Финансовая поддержка является критически важным фактором климатических действий. Это включает международную государственную поддержку, которая особенно важна для адаптации и работе по улучшению устойчивости долга и фискального пространства, чтобы страны могли инвестировать в свое будущее и реагировать на катастрофы, когда это необходимо", - сказал Подеста.

США сделали значительный шаг вперед в подходе к поддержке развивающихся стран в адаптации через Чрезвычайный план президента по адаптации и устойчивости, известный как PREPARE. PREPARE направлен на помощь полумиллиарду людей в климатически уязвимых странах-партнерах в адаптации и управлении последствиями изменения климата в этом десятилетии.

В рамках этих усилий президент Байден в 2021 году обязался увеличить международное государственное финансирование США на адаптацию в шесть раз, чтобы достичь 3 миллиардов долларов в год к 2024 году, отметил Подеста. "Я хотел бы отметить, что это включает создание инструментов раннего предупреждения, доступных развивающимся странам, которые могут существенно снизить стоимость экстремальных погодных явлений", - сказал он.