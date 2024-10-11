О нас

Джон Подеста: Необходимо усиление поддержки наименее развитых стран в адаптации

Джон Подеста: Необходимо усиление поддержки наименее развитых стран в адаптации 2024 год определен климатическим кризисом, который сопровождается разрушениями по всему миру. Поэтому необходимы срочные шаги для снижения выбросов, усиление ответа на климатические катастрофы и повышение устойчивости к будущим экстремальным погодным явле
COP29
11 октября 2024 г. 12:28
Джон Подеста: Необходимо усиление поддержки наименее развитых стран в адаптации

2024 год определен климатическим кризисом, который сопровождается разрушениями по всему миру. Поэтому необходимы срочные шаги для снижения выбросов, усиление ответа на климатические катастрофы и повышение устойчивости к будущим экстремальным погодным явлениям.

Как передает Report, об этом заявил старший советник президента США по международной политике в области климата Джон Подеста на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

"Это включает, конечно, поддержку наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств в управлении этим кризисом и адаптации к нему. Финансовая поддержка является критически важным фактором климатических действий. Это включает международную государственную поддержку, которая особенно важна для адаптации и работе по улучшению устойчивости долга и фискального пространства, чтобы страны могли инвестировать в свое будущее и реагировать на катастрофы, когда это необходимо", - сказал Подеста.

США сделали значительный шаг вперед в подходе к поддержке развивающихся стран в адаптации через Чрезвычайный план президента по адаптации и устойчивости, известный как PREPARE. PREPARE направлен на помощь полумиллиарду людей в климатически уязвимых странах-партнерах в адаптации и управлении последствиями изменения климата в этом десятилетии.

В рамках этих усилий президент Байден в 2021 году обязался увеличить международное государственное финансирование США на адаптацию в шесть раз, чтобы достичь 3 миллиардов долларов в год к 2024 году, отметил Подеста. "Я хотел бы отметить, что это включает создание инструментов раннего предупреждения, доступных развивающимся странам, которые могут существенно снизить стоимость экстремальных погодных явлений", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Con Podesta: Uyğunlaşmada ən az inkişaf etmiş ölkələrə dəstəyin gücləndirilməsi lazımdır
Версия на английском языке John Podesta: More support needed for least developed countries to adapt

Другие новости из категории

Ялчин Рафиев: На COP29 ожидается принятие 60 решений, одним из главных станет климатическое финансирование
Ялчин Рафиев: На COP29 ожидается принятие 60 решений, одним из главных станет климатическое финансирование
11 октября 2024 г. 13:05
Представитель Франции: Мы ежегодно направляем около 6 млрд. евро на климатическое финансирование
Представитель Франции: Мы ежегодно направляем около 6 млрд. евро на климатическое финансирование
11 октября 2024 г. 13:02
Дженнифер Сара: ВБ реализует в этом году план по выделению 45% годового финансирования на борьбу с изменением климата
Дженнифер Сара: ВБ реализует в этом году план по выделению 45% годового финансирования на борьбу с изменением климата
11 октября 2024 г. 12:52
Дженнифер Морган: Климатическое финансирование является приоритетным для Германии
Дженнифер Морган: Климатическое финансирование является приоритетным для Германии
11 октября 2024 г. 12:33
Всемирный банк: Министерская встреча в Баку сыграет ключевую роль в продвижении реформ по климатической адаптации
Всемирный банк: Министерская встреча в Баку сыграет ключевую роль в продвижении реформ по климатической адаптации
11 октября 2024 г. 12:32
Франческо Корваро: Италия продолжит поддерживать развивающиеся страны в климатической адаптации
Франческо Корваро: Италия продолжит поддерживать развивающиеся страны в климатической адаптации
11 октября 2024 г. 12:08
Керри Маккарти: Эффективность климатических действий зависит от финансовых возможностей
Керри Маккарти: Эффективность климатических действий зависит от финансовых возможностей
11 октября 2024 г. 12:01
Генри Гонсалес: Частный сектор должен активнее участвовать в климатическом финансировании
Генри Гонсалес: Частный сектор должен активнее участвовать в климатическом финансировании
11 октября 2024 г. 11:56
Дрели Соломон: Климатическое финансирование играет важнейшую роль в преодолении кризиса для островных государств
Дрели Соломон: Климатическое финансирование играет важнейшую роль в преодолении кризиса для островных государств
11 октября 2024 г. 11:36
Уна Мэй Гордон: Вопрос климатического финансирования требует максимального внимания
Уна Мэй Гордон: Вопрос климатического финансирования требует максимального внимания
11 октября 2024 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi