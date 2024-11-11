Джон Подеста: Климатическая конференция проходит на самом высоком уровне

Климатическая конференция под руководством президента COP29 Мухтара Бабаева проходит на самом высоком уровне.

Климатическая конференция под руководством президента COP29 Мухтара Бабаева проходит на самом высоком уровне.

Как передает Report, об этом специальный советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста заявил на пресс-конференции в рамках первого дня COP29.

По его словам, подготовка к такому масштабному мероприятию - задача непростая, но правительство страны и организаторы проделали огромную работу.

Он отметил, что в дальнейшем частный сектор должен лидировать в инвестировании в экологически чистые энергетические технологии.

"Климатическая конференция COP предоставляет уникальную возможность не только закрепить наши достижения, но и ускорить темпы снижения выбросов парниковых газов. И, возможно, самое важное - это укрепить глобальное сотрудничество в вопросах адаптации и климатического финансирования. Мы здесь [в Баку] для того, чтобы работать, и мы стремимся к успешному завершению COP29. Мы можем добиться и добьемся реального прогресса, опираясь на поддержку наших государств и городов, приверженных борьбе с изменением климата, наших новаторов, наших компаний и наших граждан, особенно молодежи, которая лучше других понимает, что изменение климата представляет угрозу существованию, которую мы не можем позволить себе игнорировать. Неудача или апатия - это просто невозможный вариант", - сказал он.