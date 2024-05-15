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Джон Джиусти: COP29 - важная платформа для достижения климатических целей

Джон Джиусти: COP29 - важная платформа для достижения климатических целей 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Баку, станет важной платформой для достижения климатических целей и нулевых отходов в цифровой и сфере промышленности.
COP29
15 мая 2024 г. 14:43
Джон Джиусти: COP29 - важная платформа для достижения климатических целей

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Баку, станет важной платформой для достижения климатических целей и нулевых отходов в цифровой и сфере промышленности.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор по вопросам регулирования Ассоциации GSM Джон Джиусти на проходящей в Баку международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024.

"Я очень рад сотрудничеству с мобильным оператором Azercell в преддверии предстоящего COP29. В этом году, безусловно, предстоит проделать большую работу. Сегодня примерно две трети мобильной индустрии взяли на себя обязательства по сокращению выбросов углекислого газа с помощью научно обоснованных целей", - сказал он.

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Версия на английском языке John Giusti: ‘COP29 is an important platform for industrial and digital sector to achieve climate goals’
Версия на азербайджанском языке Con Ciusti: "COP29 sənaye və rəqəmsal sektorun iqlim hədəflərinə çatması üçün mühüm platformadır"

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