Джон Джиусти: COP29 - важная платформа для достижения климатических целей

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Баку, станет важной платформой для достижения климатических целей и нулевых отходов в цифровой и сфере промышленности.

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Баку, станет важной платформой для достижения климатических целей и нулевых отходов в цифровой и сфере промышленности.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор по вопросам регулирования Ассоциации GSM Джон Джиусти на проходящей в Баку международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024.

"Я очень рад сотрудничеству с мобильным оператором Azercell в преддверии предстоящего COP29. В этом году, безусловно, предстоит проделать большую работу. Сегодня примерно две трети мобильной индустрии взяли на себя обязательства по сокращению выбросов углекислого газа с помощью научно обоснованных целей", - сказал он.