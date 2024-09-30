Джим Ски: Срочность климатических действий очевидна — COP29 важнее, чем когда-либо

Усилия, достигнутые на Бакинской климатической неделе, могут помочь развить достижения СОР29.

Усилия, достигнутые на Бакинской климатической неделе, могут стать основой для успешного проведения СОР29 в Азербайджане в ноябре текущего года.

Как передает Report, об этом председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) Джим Ски сказал в видеообращении в понедельник к участникам Бакинской климатической неделе.

По его словам, предстоящая 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) сделает Азербайджан центром международной климатической дипломатии.

"Нельзя недооценивать срочность и важность предстоящего СОР. Чтобы понять это, просто посмотрите на заголовки последних новостей, в которых сообщается о рекордных температурах, рекордной жаре и рекордных наводнениях", - сказал он.