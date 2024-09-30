О нас

Джим Ски: Срочность климатических действий очевидна — COP29 важнее, чем когда-либо

Джим Ски: Срочность климатических действий очевидна — COP29 важнее, чем когда-либо Усилия, достигнутые на Бакинской климатической неделе, могут помочь развить достижения СОР29.
COP29
30 сентября 2024 г. 10:51
Джим Ски: Срочность климатических действий очевидна — COP29 важнее, чем когда-либо

Усилия, достигнутые на Бакинской климатической неделе, могут стать основой для успешного проведения СОР29 в Азербайджане в ноябре текущего года.

Как передает Report, об этом председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) Джим Ски сказал в видеообращении в понедельник к участникам Бакинской климатической неделе.

По его словам, предстоящая 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) сделает Азербайджан центром международной климатической дипломатии.

"Нельзя недооценивать срочность и важность предстоящего СОР. Чтобы понять это, просто посмотрите на заголовки последних новостей, в которых сообщается о рекордных температурах, рекордной жаре и рекордных наводнениях", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке IPCC sədri: İqlimlə bağlı tədbirlərin aktuallığı aydındır - COP29 həmişəkindən daha vacibdir
Версия на английском языке Climate action urgency undeniable, says IPCC Chair Jim Skea

Экслюзивные новости

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi