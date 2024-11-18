Джерард Хоу: Климатические изменения приводят к распространению опасных заболеваний, нагружая системы здравоохранения

Климатические изменения приводят к распространению опасных заболеваний, нагружая системы здравоохранения и подрывая финансовую устойчивость.

Климатические изменения приводят к распространению опасных заболеваний, нагружая системы здравоохранения и подрывая финансовую устойчивость.

Как передает Report, об этом заявил глава Департамента по вопросам адаптации, природы и устойчивости к внешним воздействиям Министерства иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании (FCDO) Джерард Хоу на министерской встрече высокого уровня по вопросам здравоохранения в рамках COP29.

По его словам, в результате подобных кризисов страдают самые уязвимые слои населения.

"Нам следует воспользоваться возможностями, которые возникают в результате наших действий по преодолению кризиса, чтобы стимулировать инновации, технологии и исследования. Эти меры приведут к созданию более здорового будущего и более устойчивых систем", - сказал он.

По словам Хоу, климат и здоровье требуют согласованного подхода со стороны партнеров с различным потенциалом и финансовыми ресурсами.

"Мы приветствуем приверженность председательства COP29 к партнерству в создании жизненно важной коалиции "Климат и здоровье", и для Великобритании большая честь принять в ней участие и сделать все возможное для ее поддержки", - сказал он.