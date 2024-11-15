Дженнифер Морган: Призыв из Баку может подтолкнуть нас к новому подходу

Призыв из Баку может объединить усилия для активизации действий, направленных на преодоление последствий изменения климата.
Как сообщает Report, об этом государственный секретарь и специальный представитель по международным действиям в области климата МИД Германии Дженнифер Морган заявила на министерской дискуссионной панели высокого уровня "Климат и мир" в рамках COP29.
"Бакинский призыв может подтолкнуть нас к новому подходу, к партнерству с правительствами, сообществами из регионов, подверженных конфликтам, местными субъектами и соответствующими учреждениями ООН, к совместному, последовательному составлению программ, разработанных с учетом общих взглядов на устойчивость к изменению климата с учетом конкретных условий, и к разработке инвестиционных проектов. Проекты по повышению устойчивости призваны продемонстрировать, что необходимо для совместного, устойчивого к изменению климата и чувствительного к конфликтам развития", - сказала она.