Дженнифер Морган: Призыв из Баку может подтолкнуть нас к новому подходу

Призыв из Баку может объединить усилия для активизации действий, направленных на преодоление последствий изменения климата.

Призыв из Баку может объединить усилия для активизации действий, направленных на преодоление последствий изменения климата.

Как сообщает Report, об этом государственный секретарь и специальный представитель по международным действиям в области климата МИД Германии Дженнифер Морган заявила на министерской дискуссионной панели высокого уровня "Климат и мир" в рамках COP29.

"Бакинский призыв может подтолкнуть нас к новому подходу, к партнерству с правительствами, сообществами из регионов, подверженных конфликтам, местными субъектами и соответствующими учреждениями ООН, к совместному, последовательному составлению программ, разработанных с учетом общих взглядов на устойчивость к изменению климата с учетом конкретных условий, и к разработке инвестиционных проектов. Проекты по повышению устойчивости призваны продемонстрировать, что необходимо для совместного, устойчивого к изменению климата и чувствительного к конфликтам развития", - сказала она.