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Дженнифер Морган: Призыв из Баку может подтолкнуть нас к новому подходу

Дженнифер Морган: Призыв из Баку может подтолкнуть нас к новому подходу Призыв из Баку может объединить усилия для активизации действий, направленных на преодоление последствий изменения климата.
COP29
15 ноября 2024 г. 11:08
Дженнифер Морган: Призыв из Баку может подтолкнуть нас к новому подходу

Призыв из Баку может объединить усилия для активизации действий, направленных на преодоление последствий изменения климата.

Как сообщает Report, об этом государственный секретарь и специальный представитель по международным действиям в области климата МИД Германии Дженнифер Морган заявила на министерской дискуссионной панели высокого уровня "Климат и мир" в рамках COP29.

"Бакинский призыв может подтолкнуть нас к новому подходу, к партнерству с правительствами, сообществами из регионов, подверженных конфликтам, местными субъектами и соответствующими учреждениями ООН, к совместному, последовательному составлению программ, разработанных с учетом общих взглядов на устойчивость к изменению климата с учетом конкретных условий, и к разработке инвестиционных проектов. Проекты по повышению устойчивости призваны продемонстрировать, что необходимо для совместного, устойчивого к изменению климата и чувствительного к конфликтам развития", - сказала она.

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