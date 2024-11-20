Дженифер Морган: Германия остается верной своим обещаниям, она их выполнит

Новая глава в климатическом финансировании, где будут задействованы все рычаги, чтобы обеспечить поток финансирования в развивающиеся страны в необходимых масштабах. Германия остается верной своим обещаниям, она выполнит свою часть.

Новая глава в климатическом финансировании, где будут задействованы все рычаги, чтобы обеспечить поток финансирования в развивающиеся страны в необходимых масштабах. Германия остается верной своим обещаниям, она выполнит свою часть.

Как передает Report, об этом заявила Дженифер Морган, госсекретарь и специальный посланник по международным климатическим действиям Германии, выступая от имени министра иностранных дел Анналены Бербок на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"Но каждый должен прозрачно взять на себя ответственность, особенно в соответствии со своей экономической мощью здесь и сейчас. Потому что мы не можем решать сегодняшние потребности рецептами 1990-х годов. Нам нужен частный сектор. Нам нужны более простые процедуры для климатического финансирования. Нам нужно ускорение справедливого, равноправного и упорядоченного перехода от ископаемого топлива. Утроение возобновляемой энергии и удвоение повышения энергоэффективности к 2030 году", - заявила она.

Германия закрыла 16 угольных электростанций в 2024 году. Возобновляемые источники составляют почти 60% потребления электроэнергии в стране, говорится в послании.

Решения климатического кризиса - это величайшая экономическая возможность этого поколения. Глобальные инвестиции в зеленую энергетику сегодня вдвое выше, чем инвестиции в ископаемую энергетику. И ни один инвестор не хочет видеть свои инвестиции застрявшими, отметила Морган.

"Так давайте воспользуемся этими возможностями. Мы хотим выполнить наше обещание сделать Европу полностью климатически нейтральной к 2050 году. Не только ради себя, но ради всех нас", - заявила она, добавив, что это может позволить стать первым поколением, которое сделает мир одновременно зеленым и процветающим.