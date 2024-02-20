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Дженифер Морган: COP – это мероприятие, где мы все должны объединиться

Дженифер Морган: COP – это мероприятие, где мы все должны объединиться Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата(COP29) является мероприятием, где все должны объединиться для противодействия климатическим изменениям.
COP29
20 февраля 2024 г. 15:51
Дженифер Морган: COP – это мероприятие, где мы все должны объединиться

Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP) являются мероприятиями, где все должны объединиться для противодействия климатическим изменениям.

Как передает Report, об этом заявила специальный посланник по международным действиям в области климата и госсекретарь министерства иностранных дел Германии Дженифер Морган на круглом столе высокого уровня "Пост-COP28: время объединиться, действовать и реализовать консенсус, достигнутый в ОАЭ".

По словам Морган, оглядываясь назад, можно сказать, что нынешний момент - время, когда все "должны по-новому объединиться, чтобы ответить на потрясения, которые происходят в наших странах в результате климатического кризиса, а затем на результаты реагирования на климатический кризис в процессе перехода наших энергетических систем и наших экономик".

Морган подчеркнула, что на данный момент почти все страны работают над вопросом обеспечения энергобезопасности для перехода к более справедливому обществу.

"Для того, чтобы создать условия для реализации договоренностей COP28, а также подготовиться к СОР29 в этом году и СОР30 в следующему году, я лишь вкратце коснусь трех ключевых условий. Это достижение миссии 1,5°С, обеспечение социального компонента, финансирование. Что касается социального компонента – нам нужен переход, ориентированный на людей, это не должны быть только эксперты по энергетике, это касается обычных людей на улице. Речь идет о семьях, о наших гражданах, и мы должны найти способ совместного перехода. Относительно финансирования у нас уже есть план экономических инвестиций и транзита, который нам необходимо объединить, чтобы стратегически использовать имеющиеся финансовые средства, в этом смысле важна роль Международного энергетического агентства", - добавила она.

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN-in nümayəndəsi: COP29 hamımızın birləşməli olduğu bir tədbirdir
Версия на английском языке Jennifer Morgan: Everyone should come together at COP

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