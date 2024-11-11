Джемре Далкылыч: Для нас большая честь представлять Турцию на COP29 в братском Азербайджане

Представлять Турцию на конференции COP29 в братском Азербайджане - большая честь.

Представлять Турцию на конференции COP29 в братском Азербайджане - большая честь.

Об этом Report заявила Джемре Далкылыч, ответственная за турецкий павильон в Зеленой зоне на Бакинском стадионе, где проходит климатическая конференция.

Она подчеркнула, что в этом павильоне Турция представляет выставки, посвященные устойчивости и борьбе с изменением климата.

"На выставке представлены деревья-долгожители, а также мозаики, изготовленные из отходов. Кроме того, демонстрируются изображения, созданные на основе статистики изменения температуры в Турции с 1994 по 2023 год".

Фото: Вугар Ханларов