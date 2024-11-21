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Джемима Ндзюки: Изменения климата серьезно сказываются на жизнях женщин и девочек

Джемима Ндзюки: Изменения климата серьезно сказываются на жизнях женщин и девочек Женщины находятся в авангарде климатических действий и должны быть представлены в отчетах о прозрачности.
COP29
21 ноября 2024 г. 10:49
Джемима Ндзюки: Изменения климата серьезно сказываются на жизнях женщин и девочек

Женщины находятся в авангарде климатических действий и должны быть представлены в отчетах о прозрачности.

Как передает Report об этом заявила руководитель отдела по расширению экономических прав и возможностей в UN Women Джемима Ндзюки на мероприятии "День гендерного равенства. Гендерные аспекты в прозрачности" в рамках COP29.

По ее словам, изменения климата серьезно сказываются на жизнях женщин и девочек, однако это влияние часто не признается обществом и не поддается количественной оценке.

"Согласно нашим собственным прогнозам, при наихудшем климатическом сценарии к 2050 году изменение климата приведет к нищете еще более 158 млн женщин и усугубит проблему отсутствия продовольственной безопасности еще для 236 млн женщин и девочек", - сказала она.

Ндзюки призвала мировое сообщество быть более вовлеченным в проблемы гендерного неравенства и уделить внимание представленности женщин в ключевых постах. "От этого выиграют все, и мы сможем обеспечить устойчивое будущее в том числе и для женщин", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке “UN Women”in nümayəndəsi: İqlim dəyişikliyi qadınların həyatına ciddi təsir göstərir
Версия на английском языке Jemimah Njuki: Climate change having serious impact on lives of women, girls

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