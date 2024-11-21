Джемима Ндзюки: Изменения климата серьезно сказываются на жизнях женщин и девочек

Женщины находятся в авангарде климатических действий и должны быть представлены в отчетах о прозрачности.

Женщины находятся в авангарде климатических действий и должны быть представлены в отчетах о прозрачности.

Как передает Report об этом заявила руководитель отдела по расширению экономических прав и возможностей в UN Women Джемима Ндзюки на мероприятии "День гендерного равенства. Гендерные аспекты в прозрачности" в рамках COP29.

По ее словам, изменения климата серьезно сказываются на жизнях женщин и девочек, однако это влияние часто не признается обществом и не поддается количественной оценке.

"Согласно нашим собственным прогнозам, при наихудшем климатическом сценарии к 2050 году изменение климата приведет к нищете еще более 158 млн женщин и усугубит проблему отсутствия продовольственной безопасности еще для 236 млн женщин и девочек", - сказала она.

Ндзюки призвала мировое сообщество быть более вовлеченным в проблемы гендерного неравенства и уделить внимание представленности женщин в ключевых постах. "От этого выиграют все, и мы сможем обеспечить устойчивое будущее в том числе и для женщин", - сказала она.