Джек Ноэль Джерард: Религиозные лидеры могут содействовать мерам по борьбе с изменением климата

Религиозные лидеры могут содействовать мерам, направленным на борьбу с изменением климата.

Религиозные лидеры могут содействовать мерам, направленным на борьбу с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом во вторник заявил Джек Ноэль Джерард, один из руководителей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, на панельной дискуссии в ходе Бакинского Глобального саммита религиозных лидеров.

«У нашей Церкви есть достаточно инициатив, направленных на повышение энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии, экономию воды, сокращение отходов, а также обеспечение устойчивого развития когда речь заходит о строительстве наших храмов и молитвенных домов. Кроме этого, есть инициативы, направленные на эффективное использование наших сельскохозяйственных угодий, чтобы обеспечить устойчивое ведение сельского хозяйства и обеспечить продовольственную безопасность не только для себя, но и других нуждающихся», - сказал он.

Он также поздравил Азербайджан и руководство страны с принятием на себя ответственности за решение климатических вопросов и пожелал удачи на предстоящей конференции COP29.