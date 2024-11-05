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Джек Ноэль Джерард: Религиозные лидеры могут содействовать мерам по борьбе с изменением климата

Джек Ноэль Джерард: Религиозные лидеры могут содействовать мерам по борьбе с изменением климата Религиозные лидеры могут содействовать мерам, направленным на борьбу с изменением климата.
COP29
5 ноября 2024 г. 14:07
Джек Ноэль Джерард: Религиозные лидеры могут содействовать мерам по борьбе с изменением климата

Религиозные лидеры могут содействовать мерам, направленным на борьбу с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом во вторник заявил Джек Ноэль Джерард, один из руководителей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, на панельной дискуссии в ходе Бакинского Глобального саммита религиозных лидеров.

«У нашей Церкви есть достаточно инициатив, направленных на повышение энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии, экономию воды, сокращение отходов, а также обеспечение устойчивого развития когда речь заходит о строительстве наших храмов и молитвенных домов. Кроме этого, есть инициативы, направленные на эффективное использование наших сельскохозяйственных угодий, чтобы обеспечить устойчивое ведение сельского хозяйства и обеспечить продовольственную безопасность не только для себя, но и других нуждающихся», - сказал он.

Он также поздравил Азербайджан и руководство страны с принятием на себя ответственности за решение климатических вопросов и пожелал удачи на предстоящей конференции COP29.

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Версия на азербайджанском языке Cek Noel Cerard: Dini liderlər iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üzrə tədbirlərə töhfə verə bilərlər
Версия на английском языке Jack Noel Gerard: Religious leaders can assist measures to combat climate change

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