Джейкоб Джонс: На СОР29 надо работать сообща, чтобы минимизировать последствия климатических изменений

Постколониальное устройство глобального юга, а также стран, в которых страдает коренное население, должно быть пересмотрено.

Постколониальное устройство глобального юга, а также стран, в которых страдает коренное население, должно быть пересмотрено.

Как передает Report, об этом говорилось на конференции USCAN на тему "Взгляды коренных народов на результаты СОР" в рамках проходящего в Баку СОР29.

Группа представителей коренных народов и глобального юга, которые также пережили глобальное колониальное прошлое, призвали к борьбе с климатическими изменениями. Они обсуждали необходимость глобального климатического финансирования со стороны стран первого мира.

"На СОР29 мы должны работать сообща, чтобы климатические изменения, которые напрямую касаются глобального юга, также страдающего от колониального гнета, прошли с наименьшими потерями", - сказал представитель коренного народа Америки Джейкоб Джонс.

В ходе конференции также обсуждался конфликт на Ближнем Востоке, его влияния на окружающую среду, а также недостаток климатического финансирования.

"Дело не только в климатическом изменении, дело в нашем подходе к экономике и политике", - отметила представительница Египта и Палестины Айа Куршид.

Подводя итоги, участники конференции отметили, что человечество должно помнить о важности таких мероприятий как СОР, о необходимости объединяться в борьбе с изменениями климата и взять на себя ответственность за финансирование.

"Развитые страны должны понять, что речь идет о триллионах долларов, если мы хотим достичь успеха ", - подытожил Джонс.

ФОТО: Вугар Ханларов