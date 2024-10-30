Джейхун Салманов: Green Hackathon призван обеспечить молодежи доступ к технологиям

17:27

Цель мероприятия Green Hackathon - обеспечить доступ молодежи к технологиям и создать условия для реализации их идей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN Xidmət) Джейхун Салманов на церемонии закрытия конкурса Green Hackathon - 2024.

Он отметил, что ASAN xidmət на протяжении года реализовал различные проекты, одним из которых стал хакатон зеленых технологий.

"Этот проект был реализован в партнерстве с Азиатским банком развития. Ранее подобные мероприятия проводились в Гяндже и Нахчыване. Их цель - обеспечить молодежи в регионах доступ к технологиям и создать условия для реализации их идей. Сегодня прошел финальный этап серии мероприятий. Всего обратились 616 молодых людей, из них 87 сформировали 20 команд и приняли участие в мероприятии. И сегодня мы наградили победителей".

Заместитель председателя добавил, что такие мероприятия очень важны, поскольку технологии играют большую роль в борьбе с изменением климата.