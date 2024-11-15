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Джейхун Байрамов: Ждем, что на COP29 будет принято решение по климатическому финансированию

Джейхун Байрамов: Ждем, что на COP29 будет принято решение по климатическому финансированию 11:47
COP29
15 ноября 2024 г. 12:03
Джейхун Байрамов: Ждем, что на COP29 будет принято решение по климатическому финансированию

Азербайджан надеется, что на COP29 будет принято положительное решение по климатическому финансированию, соответствующее ожиданиям мирового сообщества.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он напомнил, что главной темой COP в этом году является климатическое финансирование: "В связи с этим в период подготовки к мероприятию проводились интенсивные переговоры и обсуждения, которые продолжаются и сейчас".

По его словам, мы стали свидетелями успехов на COP29 в Баку. "Среди них - согласование всей программы COP между странами уже в первый день мероприятия, достижение консенсуса. Отмечу, что утверждение программы на таких конференциях обычно длится днями. Важность этого вопроса заключается в том, что без достижения полного консенсуса по повестке дня невозможно перейти к обсуждению других вопросов".

Среди других достижений глава МИД отметил объявление о достижении договоренности по статье 6 Парижского соглашения по климату, которое долгие годы обсуждалось и не находило консенсуса, подтверждающего наличие рынка углеродных кредитов в мире.

По словам министра, данный рынок в ближайшие годы будет измеряться триллионами долларов. Большая часть средств, поступающих в страны отсюда, будет направлена на климатическую тематику, сказал он.

Байрамов добавил, что в рамках COP29 международные финансовые институты приняли решение об увеличении инвестиций в альтернативную энергетику с 75 до 170 млрд долларов.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: ‘We hope for a decision that meets global expectations on climate finance’
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: İqlim maliyyələşməsi ilə bağlı dünya dövlətlərinin gözləntisinə uyğun qərar qəbul olunacağına ümid edirik

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