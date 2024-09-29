Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня

Доверие, оказанное нам международным сообществом в качестве принимающей стороны и председателя COP29 в этом году, является свидетельством и признанием готовности Азербайджана возглавить климатическую повестку и внести вклад в глобальные климатические дейс

Доверие, оказанное нам международным сообществом в качестве принимающей стороны и председателя COP29 в этом году, является свидетельством и признанием готовности Азербайджана возглавить климатическую повестку и внести вклад в глобальные климатические действия.

Как передает американское бюро Report , об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на общих прениях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на тему "Никого не оставить позади: действовать сообща во имя укрепления мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений".

Он предоставил представителям государств-членов всемирной организации подробную информацию о деятельности, приоритетах и инициативах председательства Азербайджана на COP29. Глава МИД обратил внимание на то, что Азербайджан нацелен не только на поддержку целей, определенных 14 основными инициативами и заявлениями, но и на обеспечение соответствующих инструментов для их достижения.

"Азербайджан еще раз подтверждает свое обязательство провести COP29 прозрачно, беспристрастно, инклюзивно и на основе консенсуса сторон. Мы представили наше видение, основанное на двух параллельных столпах - повышении амбиций и создании возможностей для действий через климатическое финансирование - как наш главный приоритет в этом году. Эти столпы взаимоусиливают друг друга", - отметил глава МИД.

"Главное ожидание от председательства COP29 является достижение соглашение по справедливой амбициозной новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию. Это будет первая крупная цель по климатическому финансированию после принятия Парижского соглашения, и мы неустанно работаем над тем, чтобы поддержать стороны в достижении соглашения", - подчеркнул он.