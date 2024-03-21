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Джейхун Байрамов встретился с Эндрю Боуи

Джейхун Байрамов встретился с Эндрю Боуи Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром ядерной и возобновляемой энергетики Великобритании Эндрю Боуи.
COP29
21 марта 2024 г. 16:23
Джейхун Байрамов встретился с Эндрю Боуи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром ядерной и возобновляемой энергетики Великобритании Эндрю Боуи.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в социальной сети "Х".

"На полях саммита по ядерной энергетике министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром ядерной и возобновляемой энергетики Великобритании Эндрю Боуи, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, переход к зеленой энергетике, а также приоритеты председательства в COP29", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan, UK discuss cooperation in renewable energy field
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı britaniyalı nazirlə alternativ enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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