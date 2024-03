Джейхун Байрамов встретился с Эндрю Боуи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром ядерной и возобновляемой энергетики Великобритании Эндрю Боуи.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в социальной сети "Х".

"На полях саммита по ядерной энергетике министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром ядерной и возобновляемой энергетики Великобритании Эндрю Боуи, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, переход к зеленой энергетике, а также приоритеты председательства в COP29", - говорится в сообщении.