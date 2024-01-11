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Джейхун Байрамов проинформировал регионального директора ЮНИСЕФ о подготовке к COP29

Джейхун Байрамов проинформировал регионального директора ЮНИСЕФ о подготовке к COP29 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с региональным директором Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии, специальным координатором по вопросам беженцев и мигрантов в Европе Рег
COP29
11 января 2024 г. 21:07
Джейхун Байрамов проинформировал регионального директора ЮНИСЕФ о подготовке к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с региональным директором Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии, специальным координатором по вопросам беженцев и мигрантов в Европе Региной де Доминичис.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и ЮНИСЕФ, и перспективам дальнейшего сотрудничества, а также текущей региональной ситуации.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке сотрудничества между Азербайджаном и ЮНИСЕФ, перспективам дальнейшего сотрудничества, а также по текущей региональной ситуации. Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан с первых дней восстановления своей независимости тесно сотрудничает с различными специализированными структурами ООН, в том числе с ЮНИСЕФ. В частности, были реализованы успешные программы и проекты в области создания лучших образовательных и медицинских возможностей для детей, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате оккупации Арменией азербайджанских территорий.

Была предоставлена подробная информация о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых в постконфликтный период для обеспечения достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома, а также о борьбе с минной угрозой. Говоря о просветительской деятельности, проводимой в рамках сотрудничества с ЮНИСЕФ, в частности, в области борьбы с минной угрозой, министр подчеркнул важность привлечения внимания международного сообщества к этой угрозе.

Регина де Доминицис отметила, что ЮНИСЕФ заинтересована в продолжении существующего успешного сотрудничества с Азербайджаном, в частности, в реализации различных совместных инициатив в области прав ребенка в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в текущем году в Азербайджане, и Всемирного градостроительного форума, который состоится в 2026 году. Были особо отмечены восстановительные и строительные работы, проводимые Азербайджаном для возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома в постконфликтный период, и доведено до внимания, что ЮНИСЕФ готова оказать поддержку этому процессу.

Министр Джейхун Байрамов, в свою очередь, проинформировал о предварительных планах в процессе подготовки к COP29.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov informs UNICEF regional director about preparations for COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov UNICEF-in regional direktorunu COP29-a hazırlıq barədə məlumatlandırıb

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