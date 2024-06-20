О нас

Глава МИД Азербайджана проинформировал комиссара ЕС о подготовке к COP29

Глава МИД Азербайджана проинформировал комиссара ЕС о подготовке к COP29 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в нашей стране комиссара Европейского союза по вопросам климатических действий Вопке Хукстру.
COP29
20 июня 2024 г. 20:17
Глава МИД Азербайджана проинформировал комиссара ЕС о подготовке к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в нашей стране комиссара Европейского союза по вопросам климатических действий Вопке Хукстру.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества по реализации инициатив нашей страны по борьбе с изменением климата, подготовка к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

Джейхун Байрамов подробно проинформировал комиссара ЕС об основных направлениях и приоритетах нашей страны в рамках председательства в COP29, о работе, проводимой на национальном и международном уровнях, а также о деятельности по подготовке к COP29.

Комиссар Вопке Хукстра в свою очередь подчеркнул важность работы, проделанной Азербайджаном в рамках председательства в COP29.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Aİ komissarını COP29-a hazırlıq fəaliyyəti barədə məlumatlandırıb

Самое важное

Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15
Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
14 июня 2024 г. 20:03
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
14 июня 2024 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi