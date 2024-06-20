Глава МИД Азербайджана проинформировал комиссара ЕС о подготовке к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в нашей стране комиссара Европейского союза по вопросам климатических действий Вопке Хукстру.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в нашей стране комиссара Европейского союза по вопросам климатических действий Вопке Хукстру.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества по реализации инициатив нашей страны по борьбе с изменением климата, подготовка к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

Джейхун Байрамов подробно проинформировал комиссара ЕС об основных направлениях и приоритетах нашей страны в рамках председательства в COP29, о работе, проводимой на национальном и международном уровнях, а также о деятельности по подготовке к COP29.

Комиссар Вопке Хукстра в свою очередь подчеркнул важность работы, проделанной Азербайджаном в рамках председательства в COP29.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.