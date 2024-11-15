Джейхун Байрамов: Продолжающиеся конфликты значительно усугубляют климатические проблемы

Продолжающиеся в мире вооруженные конфликты значительно усугубляют глобальные климатические проблемы.

Продолжающиеся в мире вооруженные конфликты значительно усугубляют глобальные климатические проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании высокого уровня "Климат и мир: Совместные действия, чтобы никого не оставить позади" в рамках COP29.

По его словам, одной из главных целей председательства COP29 было объединить все стороны вокруг этого вопроса.

"Мы совместно с различными странами работаем над поиском решений. Благодарю партнеров за веру и доверие к Азербайджану. Нельзя терять время. Необходимо перейти от слов к конкретным действиям", - сказал он.