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Джейхун Байрамов: Продолжающиеся конфликты значительно усугубляют климатические проблемы

Джейхун Байрамов: Продолжающиеся конфликты значительно усугубляют климатические проблемы Продолжающиеся в мире вооруженные конфликты значительно усугубляют глобальные климатические проблемы.
COP29
15 ноября 2024 г. 11:00
Джейхун Байрамов: Продолжающиеся конфликты значительно усугубляют климатические проблемы

Продолжающиеся в мире вооруженные конфликты значительно усугубляют глобальные климатические проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании высокого уровня "Климат и мир: Совместные действия, чтобы никого не оставить позади" в рамках COP29.

По его словам, одной из главных целей председательства COP29 было объединить все стороны вокруг этого вопроса.

"Мы совместно с различными странами работаем над поиском решений. Благодарю партнеров за веру и доверие к Азербайджану. Нельзя терять время. Необходимо перейти от слов к конкретным действиям", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Conflicts, their effects deepen global climate challenges
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Münaqişələrin kənar təsirləri qlobal iqlim problemlərini daha da dərinləşdirir

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