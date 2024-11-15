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Джейхун Байрамов: Призыв Баку ориентирован на решение климатических проблем

Джейхун Байрамов: Призыв Баку ориентирован на решение климатических проблем Призыв Баку к климатическим действиям во имя мира, спасения и восстановления подтверждает глобальные обязательства и предлагает рекомендации, ориентированные на решение таких критических проблем, как нехватка воды, риски продовольственной безопасности, де
COP29
15 ноября 2024 г. 11:08
Джейхун Байрамов: Призыв Баку ориентирован на решение климатических проблем

Призыв Баку к климатическим действиям во имя мира, спасения и восстановления подтверждает глобальные обязательства и предлагает рекомендации, ориентированные на решение таких критических проблем, как нехватка воды, риски продовольственной безопасности, деградация земель, а также перемещение населения, вызванное изменением климата.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на заседании группы высокого уровня "Климат и мир" в рамках COP29.

"Выступая за содействие адекватному финансированию наиболее уязвимых категорий населения, устойчивое управление земельными и водными ресурсами, устойчивые продовольственные системы и стратегии адаптации в условиях конфликтов, призыв Баку служит основой для действий, объединяющей различные заинтересованные стороны в их общем видении", - сказал Байрамов.

Он отметил, что в рамках призыва также создан Бакинский центр действий в области климата и мира, беспрецедентная платформа сотрудничества и механизм для усиления синергии и объединения усилий, разработанных на предыдущих совещаниях сторон, таких как инициатива COP27 "Климатические меры реагирования для поддержания мира".

По словам Байрамова, бакинский центр привержен воплощению обещаний в конкретные действия, содействию мобилизации финансовых и технических ресурсов для поддержки адаптации к изменению климата и устойчивости к нему в уязвимых регионах, особенно в малых островных развивающихся государствах и наименее развитых странах.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Bakının çağırışı iqlim problemlərinin həllinə yönəlib
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Baku's call focuses on solving climate issues

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