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Джейхун Байрамов обсудил со спецсоветником генсека ООН подготовку к COP29

Джейхун Байрамов обсудил со спецсоветником генсека ООН подготовку к COP29 Джейхун Байрамов обсудил со спецсоветником генсека ООН подготовку к COP29
COP29
2 мая 2024 г. 20:24
Джейхун Байрамов обсудил со спецсоветником генсека ООН подготовку к COP29

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со спецсоветником генсека ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвином Чарльзом Хартом вопросы подготовки к COP29, который пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, советник генсека Селвин Харт находится с визитом в Азербайджане для участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога.

По словам Байрамова, несмотря на то, что Азербайджан богат углеводородными ресурсами, страна нацелена на переход к альтернативной энергетике на национальном уровне. Азербайджан намерен продемонстрировать свой вклад в глобальный энергопереход в рамках COP29, сказал министр.

Байрамов подчеркнул важность продолжительности сотрудничества с ООН в климатических вопросах и повышения на глобальном уровне осведомленности об изменении климата.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Quterreşin müşaviri ilə COP29-a hazırlığı müzakirə edib

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