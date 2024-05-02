Джейхун Байрамов обсудил со спецсоветником генсека ООН подготовку к COP29

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со спецсоветником генсека ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвином Чарльзом Хартом вопросы подготовки к COP29, который пройдет в Баку в ноябре этого года.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, советник генсека Селвин Харт находится с визитом в Азербайджане для участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога.
По словам Байрамова, несмотря на то, что Азербайджан богат углеводородными ресурсами, страна нацелена на переход к альтернативной энергетике на национальном уровне. Азербайджан намерен продемонстрировать свой вклад в глобальный энергопереход в рамках COP29, сказал министр.
Байрамов подчеркнул важность продолжительности сотрудничества с ООН в климатических вопросах и повышения на глобальном уровне осведомленности об изменении климата.