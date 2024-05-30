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Глава МИД Азербайджана обсудил с председателем Сената Пакистана подготовку к COP29

Глава МИД Азербайджана обсудил с председателем Сената Пакистана подготовку к COP29 В рамках официального визита в Пакистан министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполняющим обязанности президента этой страны, председателем Сената Сайедом Юсуфом Реза Гилани.
COP29
30 мая 2024 г. 15:14
Глава МИД Азербайджана обсудил с председателем Сената Пакистана подготовку к COP29

В рамках официального визита в Пакистан министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполняющим обязанности президента этой страны, председателем Сената Сайедом Юсуфом Реза Гилани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал пакистанскую сторону о подготовке и переговорном процессе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), высоко оценив возможности сотрудничества в борьбе с изменением климата.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам стратегического партнерства Азербайджана и Пакистана, также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM discusses preparations for COP29 with Acting President of Pakistan
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Pakistan Senatının sədri ilə COP29-a hazırlığı müzakirə edib

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