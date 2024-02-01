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Джейхун Байрамов обсудил с послом ООН подготовку к COP29

Джейхун Байрамов обсудил с послом ООН подготовку к COP29 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймоном Стилом.
COP29
1 февраля 2024 г. 19:49
Джейхун Байрамов обсудил с послом ООН подготовку к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймоном Стилом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече обсуждались подготовительная работа и организационные вопросы, связанные с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Дж.Байрамов отметил, что, особенно в последнее время, нашей страной предприняты практические шаги по защите окружающей среды и переходу на возобновляемые источники энергии. Азербайджан присоединился к ряду глобальных обязательств на состоявшемся в прошлом году саммите COP28.

Министр выразил уверенность в том, что проведение COP29 на высоком уровне, как по содержанию, так и по организации, будет способствовать международным усилиям в области борьбы с изменением климата.

Саймон Стил выразил удовлетворение профессионализмом подготовительных работ, проводимых Азербайджаном в рамках подготовки к COP29. Пожелав успехов Азербайджану в организации COP29, он сообщил, что Секретариат будет активно способствовать работе, проводимой в этом направлении.

В ходе встречи также прошел обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BMT rəsmisi ilə COP29-a hazırlıq işlərini müzakirə edib

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