Джейхун Байрамов: Мы настроены позитивно касательно итогов COP29

Азербайджан, как известно, участвует в этом сложном процессе климатических переговоров с самого начала.

Азербайджан, как известно, участвует в этом сложном процессе климатических переговоров с самого начала.

Как сообщает Report, об этом в кулуарах COP29 заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Несмотря на то, что в отличие от многих других стран, у нас не было двух лет, а только 11 месяцев, мы сделали все возможное, чтобы сблизить позиции сторон и обеспечить платформу для сотрудничества для достижения важных результатов на этой конференции", - сказал Дж. Байрамов.

Глава МИД выразил оптимизм, отметив позитивный результат первого дня COP29, стартовавшего 11 ноября. "Вчера удалось после почти 20 часов переговоров достичь результата по повестке дня. Она была утверждена. И еще один важный результат первого дня – это договоренность по Статье 6.4 Парижского соглашения, которое, как мы все знаем, обсуждалось много лет", - сказал он.

В целом от Бакинской конференции, от COP 29 ожидается принятие около 60 потенциальных документов, отметил он. Но самое важное, конечно, это соглашение по Новой коллективной количественной цели (NCQG), которое, надеемся, будет достигнуто.

"Все еще есть, скажем, разница в позициях многих стран, многих важных игроков. Но то, что мы видим, - все, похоже, настроены решительно, очень серьезно относятся к этому вопросу. Это означает, что все важные игроки понимают свою ответственность. Поэтому мы настроены оптимистично", - заключил Дж. Байрамов.