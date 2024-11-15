Джей Кох: МСП в мире необходимо более $600 млн на климатическую устойчивость

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Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в мире необходимы кредиты в размере более 600 млн долларов США в связи с адаптацией и устойчивостью к изменению климата.

Как сообщает Report, об этом сказал основатель компании Lightsmith Group Джей Кох на мероприятии, посвященном действиям по климатической устойчивости, в рамках COP29.

Он отметил, что МСП имеют ограниченный доступ к капиталу, поэтому серьезно нуждаются в кредитных ресурсах: "Учитывая данную ситуацию, мы решили разработать кредитную стратегию с нашими партнерами. У нас единый и трансформационный подход, направленный на систематическое распределение и мобилизацию капитала".