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Джей Кох: МСП в мире необходимо более $600 млн на климатическую устойчивость

Джей Кох: МСП в мире необходимо более $600 млн на климатическую устойчивость новость созвучна с фамилией))))
COP29
15 ноября 2024 г. 11:47
Джей Кох: МСП в мире необходимо более $600 млн на климатическую устойчивость

Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в мире необходимы кредиты в размере более 600 млн долларов США в связи с адаптацией и устойчивостью к изменению климата.

Как сообщает Report, об этом сказал основатель компании Lightsmith Group Джей Кох на мероприятии, посвященном действиям по климатической устойчивости, в рамках COP29.

Он отметил, что МСП имеют ограниченный доступ к капиталу, поэтому серьезно нуждаются в кредитных ресурсах: "Учитывая данную ситуацию, мы решили разработать кредитную стратегию с нашими партнерами. У нас единый и трансформационный подход, направленный на систематическое распределение и мобилизацию капитала".

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Версия на английском языке Jay Koh: SMEs need over $600M for climate adaptation and resilience
Версия на азербайджанском языке Jay Koh: "İqlimə dayanıqlılıqla bağlı KOB-ların 600 milyon ABŞ dollarından çox vəsaitə ehtiyacı var"

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