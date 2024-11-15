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Джеффри Пайетт: Основная трудность при переходе к ВИЭ - развитие систем передачи

Джеффри Пайетт: Основная трудность при переходе к ВИЭ - развитие систем передачи Основной трудностью при переходе к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) является развитие систем передачи.
COP29
15 ноября 2024 г. 17:48
Джеффри Пайетт: Основная трудность при переходе к ВИЭ - развитие систем передачи

Основной трудностью при переходе к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) является развитие систем передачи.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

По его словам, для транспортировки энергии из ветреных и солнечных регионов требуются крупные инвестиции, что часто остается без внимания.

"Инвестиции США в сектор чистой энергии, в том числе в рамках Закона о снижении инфляции и двусторонних инфраструктурных законов, будут играть важную роль в создании устойчивых и безопасных энергетических систем в будущем", - отметил гость.

Пайетт привел в качестве примера Южный газовый коридор, отметив, что этот проект является первой инфраструктурой, построенной для поставки газа в Европу. Он отметил, что этот проект был реализован в результате совместных усилий США и ЕС, и такое же и внимание необходимо для развития будущей энергетической инфраструктуры.

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Версия на английском языке Jeffrey Payette: Transmission system development main challenge in shifting to renewables
Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmisi: "Bərpa olunan enerjiyə keçiddə əsas çətinlik ötürücü sistemləri inkişaf etdirməkdir"

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