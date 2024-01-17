Джавид Абдуллаев: COP29 - яркий пример растущего влияния нашей страны

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) очень серьезное, важное мероприятие, и проведение его в Азербайджане является одним из самых ярких показателей растущего авторитета нашей страны, из того же ряда как наше ч

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) очень серьезное, важное мероприятие, и проведение его в Азербайджане является одним из самых ярких показателей растущего авторитета нашей страны, из того же ряда как наше членство в Совете Безопасности ООН параллельно с председательством в Движении неприсоединения.

Об этом в интервью Report сообщил директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

"Увеличение объемов производства зеленой энергии ставит перед нами очень серьезные цели по выявлению покупателей за рубежом, в основном в Европе. Серьезные игроки будут участниками СОР29. Естественно, мы предполагаем, что это будет очень хорошая платформа для презентации инвестиционной привлекательности Азербайджана в сфере "зеленой энергии", - сказал он.

С полным текстом интервью с Джавидом Абдуллаевым можно ознакомиться по ссылке.