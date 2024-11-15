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Джаббаров обсудил с Total Energies сотрудничество в сфере "зеленой энергии"

Джаббаров обсудил с Total Energies сотрудничество в сфере "зеленой энергии" Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с генеральным исполнительным директором компании Total Energies Патриком Пуянне сотрудничество в сфере производства возобновляемых источников энергии.
COP29
15 ноября 2024 г. 15:34
Джаббаров обсудил с Total Energies сотрудничество в сфере зеленой энергии

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с генеральным исполнительным директором компании Total Energies Патриком Пуянне сотрудничество в сфере производства возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, стороны провели в рамках COP29 деловой обед.

Состоялся обмен мнениями о деятельности лидеров отрасли по снижению выбросов метана, использовании потенциала нашей страны в этой сфере. Обсуждена реализация проектов по ветровой и солнечной энергетики и систем хранения энергии компании Total Energies в Азербайджане. Компания выразила заинтересованность в участии в проектах возобновляемой энергетики в Каспийском регионе.

Также состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества для интенсивного продвижения "зеленой энергетики" в нашей стране.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Minister of Economy discusses green energy cooperation with Total Energies
Версия на азербайджанском языке “Total Energies” ilə “yaşıl enerji” sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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