Другой взгляд на COP29 - ФОТОРЕПОРТАЖ

17:22

Азербайджан в рамках COP29 создал площадку для демонстрации нового взгляда на перспективы решения климатических вызовов и международное сотрудничество в этом направлении.

Как сообщает Report, иностранные гости, прибывшие на конференцию в Баку, демонстрируют свою самобытность посредством уникальных национальных костюмов, украшений и оригинальным макияжем.

Напомним, что климатическая конференция COP29, проходящая на Бакинском стадионе, является крупнейшим мероприятием, когда-либо организованным Азербайджаном.

ФОТО: Самира Гасанова, Вугар Ханларов