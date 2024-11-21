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Другой взгляд на COP29 - ФОТОРЕПОРТАЖ

Другой взгляд на COP29 - ФОТОРЕПОРТАЖ 17:22
COP29
21 ноября 2024 г. 17:51
Другой взгляд на COP29 - ФОТОРЕПОРТАЖ

Азербайджан в рамках COP29 создал площадку для демонстрации нового взгляда на перспективы решения климатических вызовов и международное сотрудничество в этом направлении.

Как сообщает Report, иностранные гости, прибывшие на конференцию в Баку, демонстрируют свою самобытность посредством уникальных национальных костюмов, украшений и оригинальным макияжем.

Напомним, что климатическая конференция COP29, проходящая на Бакинском стадионе, является крупнейшим мероприятием, когда-либо организованным Азербайджаном.

ФОТО: Самира Гасанова, Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоFresh perspective on COP29 in Baku - PHOTOS
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan COP29-a fərqli baxış - FOTOREPORTAJ

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