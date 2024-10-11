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Дрели Соломон: Климатическое финансирование играет важнейшую роль в преодолении кризиса для островных государств

Дрели Соломон: Климатическое финансирование играет важнейшую роль в преодолении кризиса для островных государств В настоящее время уделяется особое внимание стимулированию разработки государственных программ адаптации и устойчивых, контекстуальных и долгосрочных климатических мер.
COP29
11 октября 2024 г. 11:36
Дрели Соломон: Климатическое финансирование играет важнейшую роль в преодолении кризиса для островных государств

В настоящее время уделяется особое внимание стимулированию разработки государственных программ адаптации и устойчивых, контекстуальных и долгосрочных климатических мер.

Как передает Report об этом сказал Первый секретарь посольства Вануату в Бельгии и Европейском Союзе Дрели Соломон на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

"Мы комплексно рассматриваем весь спектр развития и согласуем распределение финансовых, человеческих и технических ресурсов для одновременного решения целого ряда проблем", - сказал он.

По словам Соломона, климатическое финансирование играет важнейшую роль в преодолении кризиса изменений климата для островных государств, позволяя им реализовывать свои проекты по борьбе с изменениями климата и адаптации.

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