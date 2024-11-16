О нас

Дорин Богдан-Мартин: Цифровая трансформация является одной из стратегических целей МСЭ

Дорин Богдан-Мартин: Цифровая трансформация является одной из стратегических целей МСЭ 10:34
COP29
16 ноября 2024 г. 11:09
Дорин Богдан-Мартин: Цифровая трансформация является одной из стратегических целей МСЭ

Для реализации Декларации о "зеленой" цифровой деятельности, которая будет представлена ​​на COP29, необходима полная поддержка.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин на круглом столе высокого уровня по программе "зеленого" цифрового действия в рамках COP29.

Она отметила, что цифровая трансформация и устойчивое развитие неразделимы. Поэтому устойчивая цифровая трансформация является одной из стратегических целей МСЭ: "Технологические компании входят в число крупнейших покупателей возобновляемой энергии, а некоторые уже полностью перешли на нее".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ITU demands full support for green digital action agenda implementation
Версия на азербайджанском языке BTİ: Yaşıl Rəqəmsal Fəaliyyət Bəyannaməsinin icrası üçün tam dəstək tələb olunur

Экслюзивные новости

Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi