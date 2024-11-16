Дорин Богдан-Мартин: Цифровая трансформация является одной из стратегических целей МСЭ

10:34

Для реализации Декларации о "зеленой" цифровой деятельности, которая будет представлена ​​на COP29, необходима полная поддержка.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин на круглом столе высокого уровня по программе "зеленого" цифрового действия в рамках COP29.

Она отметила, что цифровая трансформация и устойчивое развитие неразделимы. Поэтому устойчивая цифровая трансформация является одной из стратегических целей МСЭ: "Технологические компании входят в число крупнейших покупателей возобновляемой энергии, а некоторые уже полностью перешли на нее".