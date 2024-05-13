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Дональд Купер: Климатические изменения затрагивают все больше жизней

Дональд Купер: Климатические изменения затрагивают все больше жизней В мире наблюдается значительное увеличение числа климатических явлений, которые затрагивают все больше жизней.
COP29
13 мая 2024 г. 09:52
Дональд Купер: Климатические изменения затрагивают все больше жизней

В мире наблюдается значительное увеличение числа климатических явлений, которые затрагивают все больше жизней.

Как передает Report, об этом заявил директор Управления по отчетности Секретариата ООН по климату Дональд Купер в ходе воркшопа по укреплению потенциала при подготовке двухгодичных отчетов о прозрачности.

По его словам, в вопросе климатических изменений более важной для всех является адаптация к плохим погодным условиям.

Купер подчеркнул важность Двухгодичных отчетов о прозрачности (Biennial Transparency Reports), в которых страны предоставляют информацию о климатических изменениях в индивидуальном формате.

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