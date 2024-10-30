Доклад Lancet Countdown: COP29 поспособствует здоровому переходу к нулевым выбросам

Бакинская климатическая конференция COP29 предоставит дополнительные возможности для обеспечения финансовой поддержки, необходимой для здорового перехода к нулевым выбросам.

Бакинская климатическая конференция COP29 предоставит дополнительные возможности для обеспечения финансовой поддержки, необходимой для здорового перехода к нулевым выбросам.

Как сообщает Report, об этом свидетельствует ежегодный доклад журнала Lancet Countdown по изменению климата и здоровью.

Проект Lancet Countdown, отслеживающий прогресс в области здоровья и изменения климата, был создан в год вступления в силу Парижского соглашения. Его цель - ежегодно анализировать влияние изменения климата на здоровье людей на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Доклад 2024 года, подготовленный 122 ведущими исследователями из учреждений ООН и академических институтов по всему миру, показывает самые тревожные результаты за 8 лет мониторинга.

Данные свидетельствуют о беспрецедентных угрозах благополучию, здоровью и выживанию людей из-за стремительно меняющегося климата. Из 15 показателей, отслеживающих связанные с изменением климата опасности для здоровья, 10 достигли новых тревожных рекордов.

Смертность от жары среди людей старше 65 лет выросла на рекордные 167% по сравнению с 1990-ми годами. Жара также все больше влияет на физическую активность и качество сна, что, в свою очередь, сказывается на физическом и психическом здоровье. Экстремальные погодные явления, такие как наводнения, засухи и пылевые бури, становятся более частыми и интенсивными, угрожая жизни миллионов людей.

В 2023 году воздействие жары подвергало людей, занимающихся физической активностью на открытом воздухе, риску теплового стресса (умеренного или выше) на рекордные 27,7% больше часов, чем в среднем в 1990-х годах.

В период между 1961-90 и 2014-23 годами на 61% глобальной площади суши наблюдалось увеличение количества дней с экстремальными осадками, что в свою очередь повышает риск наводнений, распространения инфекционных заболеваний и загрязнения воды. Параллельно с этим, 48% глобальной площади суши подверглись как минимум одному месяцу экстремальной засухи в 2023 году. Увеличение случаев засухи и периодов аномальной жары с 1981-2010 годов, в свою очередь, привело к тому, что 151 миллион человек дополнительно испытывали умеренную или острую нехватку продовольствия в 124 исследованных странах в 2022 году, что является самым высоким зарегистрированным показателем.

Между тем, изменение характера осадков и повышение температуры способствуют передаче смертельных инфекционных заболеваний, таких как лихорадка денге, малярия, заболевания, связанные с вирусом Западного Нила, и вибриоз.

Усугубляя эти воздействия, изменение климата влияет на социальные и экономические условия, от которых зависят здоровье и благополучие. Средние ежегодные экономические потери от экстремальных погодных явлений увеличились на 23% с 2010-14 по 2019-23 годы, достигнув 227 миллиардов долларов США (величина, превышающая ВВП примерно 60% мировых экономик).

Несмотря на годы мониторинга, выявляющего неотложные угрозы здоровью из-за бездействия в борьбе с изменением климата, риски для здоровья людей усугубляются из-за многолетних задержек в адаптации. Большинство стран по-прежнему плохо подготовлены к защите людей от растущих угроз.

После десятилетий задержек в борьбе с изменением климата, предотвращение наиболее серьезных последствий для здоровья теперь требует согласованных, структурных и устойчивых изменений в большинстве сфер человеческой деятельности. Важно отметить, что требуется глобальная трансформация финансовых систем.

В рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в 2023 году в Дубае впервые был проведен тематический день здоровья: 151 страна поддержала Декларацию ОАЭ по климату и здоровью, а Глобальная цель по адаптации установила конкретный целевой показатель в области здравоохранения. Результаты первой Глобальной оценки Парижского соглашения также признали право на здоровье и здоровую окружающую среду, призвав стороны предпринять дальнейшие усилия по адаптации здравоохранения, и открыли новую возможность для приоритизации выживания человечества.

На предстоящей в столице Азербайджана, Баку конференции COP29 планируется принять решение о том, как будет управляться фонд потерь и ущерба, и утвердить Новую коллективную количественную цель по климатическому финансированию. Это предоставит дополнительные возможности для обеспечения финансовой поддержки, необходимой для здорового перехода к нулевым выбросам.

Участие сектора здравоохранения в этих процессах будет иметь важнейшее значение для обеспечения того, чтобы механизмы финансирования оптимизировали положительное влияние климатических мер на здоровье и учитывали экономические и неэкономические потери и ущерб. Это взаимодействие и описанные результаты будут ключевыми для обеспечения того, чтобы финансирование могло полностью поддерживать наиболее пострадавшие страны, помогая устранять и минимизировать неравенство, вызванное изменением климата.