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DMAA: Цель чистых нулевых выбросов достижима

DMAA: Цель чистых нулевых выбросов достижима 18:13
COP29
20 ноября 2024 г. 18:26
DMAA: Цель чистых нулевых выбросов достижима

Задача по достижению нулевых выбросов является амбициозной, но достижимой.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта (DMAA) Назим Зиядов во время панельной дискуссии высокого уровня на тему "Международная авиация и изменение климата" в рамках COP29.

По его словам, экологическая тема охватывает различные сферы: "Поэтому наличие заинтересованных сторон в этом вопросе создает определенные трудности. Главная задача для всех - создать ситуацию, когда окружающая среда считается основным приоритетом для каждой заинтересованной стороны в мире. Мы должны продвигать этот процесс, потому что мы знаем, что цель нулевых выбросов достаточно амбициозна. Но я верю, что она будет достигнута. Однако, это будет сложной задачей для всех нас".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi: Sıfır emissiya məqsədinə nail olmaq mümkündür

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