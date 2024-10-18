Для освещения COP29 регистрацию прошли 2700 представителей СМИ

Для освещения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) зарегистрировались 2 700 представителей СМИ.

Для освещения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) зарегистрировались 2 700 представителей СМИ.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор по медиа-операциям COP29 Пирим Пиримов.

По его словам, Медиа-центр уже полностью готов к работе: "Здесь созданы условия для одновременной работы 1 200 представителей СМИ. Есть мелкие детали, которые требуют доработки. Для представителей средств массовой информации выделены специальные рабочие комнаты".