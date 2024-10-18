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Для освещения COP29 регистрацию прошли 2700 представителей СМИ  

Для освещения COP29 регистрацию прошли 2700 представителей СМИ   Для освещения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) зарегистрировались 2 700 представителей СМИ.
COP29
18 октября 2024 г. 13:04
Для освещения COP29 регистрацию прошли 2700 представителей СМИ  

Для освещения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) зарегистрировались 2 700 представителей СМИ.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор по медиа-операциям COP29 Пирим Пиримов.

По его словам, Медиа-центр уже полностью готов к работе: "Здесь созданы условия для одновременной работы 1 200 представителей СМИ. Есть мелкие детали, которые требуют доработки. Для представителей средств массовой информации выделены специальные рабочие комнаты".

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Версия на английском языке 2,700 media representatives registered to cover COP29
Версия на азербайджанском языке İndiyə qədər COP29-u işıqlandırmaq üçün 2 min 700 media nümayəndəsi qeydiyyatdan keçib

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