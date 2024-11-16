Дитрам Оппель: Цифровые технологии могут значительно расширить возможности борьбы с изменением климата

Цифровые технологии, в частности ИИ, находятся на стыке между смягчением последствий изменения климата и адаптацией к ним.

Цифровые технологии, в частности ИИ, находятся на стыке между смягчением последствий изменения климата и адаптацией к ним.

Как передает Report, такое мнение высказал на пресс-конференции заместитель председателя Комитета ООН по технологиям, связанным с изменением климата (UN Climate Change TEC), Дитрам Оппель.

По его словам, цифровые технологии предлагают инновационные решения, которые могут значительно расширить возможности по решению климатических проблем. "TEC полностью поддерживает декларацию COP29 по зеленой цифровой повестке дня и стремится к продвижению эффективных стратегий", - сказал он.

"Мы признаем трансформационный потенциал ИИ в ускорении решения проблем климата. Совместно с исполнительным органом Технологического механизма - Центром и сетью климатических технологий мы запустили инициативу по использованию ИИ для борьбы с изменением климата", - сказал он.

Представитель ООН подчеркнул, что на конкурс Tech AI Innovation Grand Challenge поступило множество заявок, демонстрирующих потенциал ИИ в таких областях как системы раннего предупреждения, управление ресурсами и сокращение выбросов.

"Отрадно видеть, как ИИ используется для эффективных действий в области климата по всему миру. Создание соответствующего потенциала в развивающихся странах имеет решающее значение для реализации решений по борьбе с изменением климата", - отметил Оппель.